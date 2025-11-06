Buenas ganancias dejó festejo de Xantolo

CIUDAD VALLES.- El Xantolo trajo a Valles suficientes turistas para llenar más de mil habitaciones, de acuerdo con cálculos del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor David Medrano Saldaña.

En concordancia con lo dicho por el representante de este sector, solamente en Valles hay un total de 1 mil 950 habitaciones disponibles, de las cuales 1 mil 100 fueron ocupadas en los días del puente de Xantolo, del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Medrano Saldaña se congratuló de que la próxima XLI muestra cívico-deportiva del Sistema Cobach se llevará a cabo en Valles, a partir del día 18, la visita a Valles será de por lo menos tres mil estudiantes de todo el estado.