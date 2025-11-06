logo pulso
Estado

Prolifera venta de artículos navideños

Por Carmen Hernández

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
Prolifera venta de artículos navideños

RIOVERDE.- En vísperas de la Navidad, ya se tienen a la venta los focos navideños, los de mayor demanda son los sencillos de 50 focos por lo que familias ya acuden a comprar algunos artículos.

 El comerciante Julio César Juárez Ávalos dio a conocer que muchas familias comienzan a colocar el árbol de navidad, en la última semana de noviembre para iniciar los pormenores de la temporada navideña. 

En diversos comercios de la ciudad ya se tienen a la venta artículos para la decoración a bajos costos y de buena calidad, por lo que familia deben aprovechar estos días adquirir algunos artículos. 

Hay desde focos musicales y sencillos, estos últimos son los de mayor demanda, tienen un costo de 50 y 70 pesos, según la variedad y calidad. 

Señaló el comerciante que esperan que se incrementen las ventas en estas próximas fiestas navideñas, lo que será de gran beneficio pues tendrán ingresos extras para recuperarse de bajas ventas que han tenido durante algunos meses.

