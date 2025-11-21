Buenas ventas por el Buen Fin

Matehuala.- Durante el pasado Buen Fin los supermercados así como diferentes tiendas reportaron que lo más vendido fueron televisores y celulares, además de algunos electrodomésticos para el hogar, donde mucha gente aprovechó las ofertas.

Aunque algunas tiendas locales reportaron que no tuvieron tanto incremento de ventas en sus tiendas, si se pudo observar que a quienes mejor les fue eran a los supermercados y grandes cadenas departamentales, tuvieron fuertes ventas de varios productos destacando la venta de televisores, refrigeradores, estufas, hornos de microondas y sobre todo los celulares, muchos de los que tenían se agotaron, pues se tenían ventas a crédito a meses sin intereses además de grandes ofertas.

Se pudo observar un lleno total durante estos días en las tiendas comerciales, pue son estas fechas las de mayor venta en todo el año además de que algunas empresas adelantaron el aguinaldo a los trabajadores, estos aprovecharon para hacer sus compras y arreglar sus casas con los electrodomésticos, sobre todo muchas parejas que recién se casaron.

Algunas tiendas esperan como quiera otro incremento de ventas, sobre todo en ropa y juguetes, pues se acerca la temporada invernal y el tradicional regalo de Santa Claus, y a muchos trabajadores hasta diciembre les entregan su aguinaldo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí