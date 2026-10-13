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Cables de poste siguen tirados en vía pública

Por Carmen Hernández

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Cables de poste siguen tirados en vía pública
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      RIOVERDE.- A más de una semana que las fuertes lluvias y vientos colapsaran un árbol en la Plaza de San Antonio, aún sigue tirado un poste y cableado que se llevó en su caída el arbusto, generando inseguridad y peligro para la población. 

      La caída del árbol tiene más de una semana, que se generó debido a un fuerte aguacero y el viento que azotaron la región, lo que generó el desplome del arbusto, un poste y el cableado, el cual sigue tirado en la calle Reyes y 5 de Mayo, estorbando el paso de peatones. 

      El cableado sigue tirado y representa un riesgo, porque los transeúntes pueden sufrir un accidente, por lo que es importante que las dependencias se hagan responsables y retiren los cables para evitar un accidente, además del aspecto que están generando en el entorno urbano.

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