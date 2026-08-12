Cadetes de Bomberos fortalecen sus habilidades

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MATEHUALA.- Debido a que durante las últimas semanas se han incrementado los reportes relacionados con el control de serpientes, tlacuaches y otros animales de la vida silvestre, los cadetes del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo un taller de control de fauna silvestre.

Como parte de la formación de los cadetes de Bomberos, se realizó la clase de control de fauna silvestre, en la cual tuvieron la oportunidad de observar de cerca algunas de las especies que pueden encontrar durante su labor, aprendiendo sobre su identificación, comportamiento y manejo seguro.

Durante esta capacitación también aprendieron cómo actuar ante la presencia de una serpiente y conocer las características que permiten identificar si una especie puede representar algún riesgo, con el propósito de que puedan realizar su trabajo de manera adecuada y segura.

El Cuerpo de Bomberos dio a conocer que su trabajo no consiste únicamente en retirar a un animal de una zona habitada, sino también en proteger y respetar la vida silvestre. Por ello, las especies que son capturadas durante los servicios son reubicadas en un hábitat adecuado, procurando que puedan continuar con su desarrollo en condiciones apropiadas.

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Asimismo, cuando los animales son encontrados lesionados, se procura brindarles la atención y los cuidados necesarios, en coordinación con otras instituciones capacitadas para atender este tipo de situaciones.