Cae árbol sobre puestos de lámina en la Pulga

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MATEHUALA.- Tras las luvias y fuertes vientos que se han estado presentado en Matehuala, un árbol cayó sobre algunos puestos de lámina ubicados en la Pulga de Ferema; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes en la calle Hidalgo, donde un nogal se desplomó y algunas de sus ramas cayeron sobre varios puestos de lámina. Por fortuna, no había personas en el lugar al momento del incidente, por lo que únicamente se registraron daños materiales. Vecinos de la zona, al escuchar el fuerte estruendo provocado por la caída del árbol, reportaron de inmediato la situación a las autoridades para evitar riesgos mayores. Al lugar acudió personal del área de Ecología del municipio de Matehuala, cuyos trabajadores acordonaron el área y comenzaron las labores para cortar y retirar las ramas del árbol, con el fin de evitar que ocurriera algún accidente entre peatones o automovilistas.

Cabe señalar que la calle Hidalgo es una de las vialidades principales y más transitadas de la ciudad, por lo que fue necesario actuar con rapidez para garantizar la seguridad de la población. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que durante esta temporada de lluvias tome las debidas precauciones, evite resguardarse debajo de árboles durante tormentas o fuertes vientos y reporte aquellos que presenten riesgo de caer, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de las personas.