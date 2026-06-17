Calles de El Refugio, llenas de lodo y arena
Vecinos urgen a las autoridades a pavimentar las arterias
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Vecinos se quejan de que el alcalde prefirió construir banqueta nueva a su consuegro y dejó en abandono las calles de El Refugio.
Habitantes dieron a conocer que la prolongación de Matamoros y las calles San Martín y Satélite están intransitables, lo que ha generado que los niños lleguen a la escuela con "tortas de lodo" en los zapatos y el uniforme húmedo porque tienen que cruzar las enormes lagunas. Lamentaron que el alcalde Rodolfo Loredo Hernández haga más por su familia y prueba de ello, es que le mandó construir banqueta nueva a su consuegro.
Vecinos solicitaron la pavimentación y banquetas de las calles antes señaladas, porque están intransitables; adelantaron , que están decepcionados de la administración del jefe de la comuna Rodolfo Loredo.
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