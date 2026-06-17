logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Calles de El Refugio, llenas de lodo y arena

Vecinos urgen a las autoridades a pavimentar las arterias

Por Carmen Hernández

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Calles de El Refugio, llenas de lodo y arena
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Vecinos se quejan de que el alcalde prefirió construir banqueta nueva a su consuegro y dejó en abandono las calles de El Refugio. 

      Habitantes dieron a conocer que la prolongación de Matamoros y las calles San Martín y Satélite están intransitables, lo que ha generado que los niños lleguen a la escuela con "tortas de lodo" en los zapatos y el uniforme húmedo porque tienen que cruzar las enormes lagunas. Lamentaron que el alcalde Rodolfo Loredo Hernández haga más por su familia y prueba de ello, es que le mandó construir banqueta nueva a su consuegro. 

      Vecinos solicitaron la pavimentación y banquetas de las calles antes señaladas, porque están intransitables; adelantaron , que están decepcionados de la administración del jefe de la comuna Rodolfo Loredo. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias obstruyen de nuevo arroyos
      Lluvias obstruyen de nuevo arroyos

      Lluvias obstruyen de nuevo arroyos

      SLP

      Redacción

      Ya se habían desazolvado, pero desechos vuelven a generar problemas

      Tapan bachezote que dañó carro
      Tapan bachezote que dañó carro

      Tapan bachezote que dañó carro

      SLP

      Redacción

      Luego de la queja de ciudadano

      Continuará módulo de canje de armas
      Continuará módulo de canje de armas

      Continuará módulo de canje de armas

      SLP

      Redacción

      Cumplen jóvenes campaña de manejo
      Cumplen jóvenes campaña de manejo

      Cumplen jóvenes campaña de manejo

      SLP

      Carmen Hernández