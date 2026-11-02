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Calles de la ciudad se llenan de monstruos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Calles de la ciudad se llenan de monstruos
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      Matehuala.- Con la llegada del Halloween se llenaron de monstruos las calles de Matehuala donde todos los chiquitines salieron a pedir dulces vestidos de diferentes personajes de películas de terror.

      Sin duda alguna el Halloween que es una tradición extranjera pero cada vez agarra más poder en la ciudad, donde los niños acuden a pedir sus dulces, llegando a los diferentes locales del centro de la ciudad y diciendo dulce o truco, las tiendas acostumbran darles unos dulces a los pequeños, es en el centro de la ciudad donde más gente suele verse pidiendo dulces.

      Cabe hacer mención que también en varias casas y colonias de la ciudad la gente ha estado ya regalando dulces a los niños que van disfrazados, pues hay que destacar que a pesar de que esta no es una tradición mexicana, los niños son seres inocentes que merecen divertirse y esperan esta fecha con ansias para salir a las calles y pedir sus dulces.

      En las calles se pudo ver un gran número de menores, había muchos vestidos de chuky, fredie, calaveras, it, y también los clásicos catrines y catrinas de la tradición mexicana, por supuesto varios aprovechan para hacer cosplay y vestirse de personajes de animes destacando los de Dragon Ball, Mortal Kombat, entre otros.

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       En esta fecha ya no solo los niños se caracterizan si no también los adultos aprovechan esta celebración, ya que antes no se celebraba el Halloween ahora que ya son grandes también se caracterizan de lo que siempre quisieron ser de niños y salen a las calles y fiestas de disfraces.


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