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MATEHUALA.- Ciudadanos camelenses nuevamente dejaron un cochinero en las calles de la ciudad, pues a pesar de que se anunció de que no se trabajaría el 16 de noviembre en el servicio de recolección de basura, las personas la sacaron a las calles y hubo quienes inclusive la dejaron en los parques.

En las diferentes calles de la ciudad se puede ver la falta de conciencia de las personas que a pesar de que saben que es un puente vacacional por un día festivo sacan su basura a las calles, y luego se quejan que Matehuala está llena de basura, que los perros callejeros rompen las bolsas de basura, o de fétidos olores sin pensar que esto fue algo que ellos mismos provocaron.

Al darnos una vuelta por distintas calles de la ciudad se pudo observar cómo la gente sacó sus bolsas de desechos a las calles aún sabiendo que ese día no pasaría el camión de recolección de basura, y en el Parque Vicente Guerrero los comerciantes cercanos al lugar sacaron su basura y la colocaron en los contenedores dejándolos completamente llenos y hubo quienes dejaron bolsas a lado de éstos.

Esto provocó que los perros en situación de calle rompieran las bolsas de basura y sacaran los desechos en busca de comida, la Asociación Protectora de Perros han manifestado que esto no es culpa de los perros si no de la inconsciencia de las personas que sacan su basura los días que no corresponde.

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