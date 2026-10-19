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Camioneta se accidenta, se estampa contra árbol

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Camioneta se accidenta, se estampa contra árbol
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Familia del ejido Puente del Carmen que viajaba en una camioneta tuvo severo accidente y la unidad terminó estampada contra un árbol en la comunidad de Labor Vieja, resultando varias personas lesionadas.  

      Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando una pareja y 2 menores de edad se trasladaban en un vehículo tipo Blazer. 

      El conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera terminando su loca carrera estampándose contra un árbol, automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal a la localidad de la Labor Vieja y atendieron a los lesionados.  

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      Al confirmar que los tripulantes tenían lesiones de gravedad los trasladaron a recibir atención médica al Hospital del IMSS, Bienestar.

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