Capacitan a docentes como primer respondiente

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Jurisdicción Sanitaria capacitó a personal del Jardín de Niños Rosaura Zapata en primer respondiente, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está acudiendo a las instituciones educativas a capacitar a los docentes, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia que se llegue a originar en la institución educativa.

En esta ocasión se trasladaron al Jardín de Niños Rosaura Zapata, donde se abordaron temas como RCP, control de hemorragias, así como maniobra de Heimlich y atención inicial de quemaduras. Señaló que se fortalece la prevención y sobre todo, se les brinda las herramientas necesarias, para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia en la institución educativa.

Finalmente dijo que se estarán brindando capacitaciones a los docentes de diversas escuelas, tanto de comunidades, como de la cabecera municipal.

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