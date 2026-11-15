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Capacitan a docentes como primer respondiente

Para que sepan actuar en caso de una contingencia

Por Carmen Hernández

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a docentes como primer respondiente
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       CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Jurisdicción Sanitaria capacitó a personal del Jardín de Niños Rosaura Zapata en primer respondiente, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está acudiendo a las instituciones educativas a capacitar a los docentes, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia que se llegue a originar en la institución educativa.  

      En esta ocasión se trasladaron al Jardín de Niños Rosaura Zapata, donde se abordaron temas como RCP, control de hemorragias, así como maniobra de Heimlich y atención inicial de quemaduras. Señaló que se fortalece la prevención y sobre todo, se les brinda las herramientas necesarias, para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia en la institución educativa. 

      Finalmente dijo que se estarán brindando capacitaciones a los docentes de diversas escuelas, tanto de comunidades, como de la cabecera municipal. 

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