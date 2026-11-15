Capacitan a docentes como primer respondiente
Para que sepan actuar en caso de una contingencia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Jurisdicción Sanitaria capacitó a personal del Jardín de Niños Rosaura Zapata en primer respondiente, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está acudiendo a las instituciones educativas a capacitar a los docentes, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia que se llegue a originar en la institución educativa.
En esta ocasión se trasladaron al Jardín de Niños Rosaura Zapata, donde se abordaron temas como RCP, control de hemorragias, así como maniobra de Heimlich y atención inicial de quemaduras. Señaló que se fortalece la prevención y sobre todo, se les brinda las herramientas necesarias, para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia en la institución educativa.
Finalmente dijo que se estarán brindando capacitaciones a los docentes de diversas escuelas, tanto de comunidades, como de la cabecera municipal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Denuncian varias mujeres a un acosador sexual
Redacción
Realiza tocamientos a féminas y el riesgo de sufrir abuso sexual