Capacitan a policías en exámenes de alcohol

Matehuala.- Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, participó en la capacitación de alcoholimetría brindada por la Jurisdicción Sanitaria número 2 en conjunto con servicios de emergencias y áreas jurídicas del municipio.

La capacitación fue basada en el incremento de accidentes que ha cobrado la vida de conductores y afectado la salud de terceros, así como daños en propiedades y estructuras públicas o privadas.

Estas medidas vienen a reforzar las acciones implementadas por la corporación en materia de prevención que ayude a la concientización ciudadana sobre las consecuencias de mezclar las bebidas alcohólicas con el volante.

Es importante fomentar la cultura vial a través de las políticas públicas para salvar vidas, las medidas deben ser apegadas a derechos y garantías, pero sobre todo fundamentarlas jurídicamente para que las y los conductores que resulten positivos en alcoholimetría sean conducidas a las instancias correspondiente como medida preventiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La aplicación del alcoholímetro es parte de las recomendaciones inmediatas por la Organización Mundial de la Salud a través de las políticas públicas bajo la regulación de la Secretaría de Salud en nuestro estado y municipios. Matehuala se suma a los municipios que implementan la prueba del alcoholímetro como medida preventiva y seguridad vial.