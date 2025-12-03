Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos

Matehuala.- Ciudadanos de Matehuala reportaron una peligrosa casa antigua que se está cayendo en la calle de Belisario Domínguez entre Juárez e Hidalgo, pues ya se ha caído gran parte de la casa y aún hay una barda que poco a poco se ha ido derrumbando y esta podría caerle a una persona al pasar por este lugar.

Reportaron que esta casa ya se derrumbó y solo es sostenida algunas paredes que se encuentran en la calle, pero son un riesgo para las personas que pasan por esta área, además de que es una calle donde pasan cientos de niños y jóvenes diariamente para entrar y al salir de la escuela. ya que cerca del lugar se encuentran las primarias Miguel Alemán, Ignacio Altamirano y la Escuela de Artes y Oficios.

Los ciudadanos mencionaron que uno de los mayores problemas es que las casas antiguas están protegidas por el INAH, y como en este caso que ya se están cayendo también son protegidas, y por eso los propietarios ya la dejan caer representando un riesgo para la ciudadanía, y esperan que no se vaya a caer mientras pasa una persona.

Comentaron que no hay ni cinta ni ninguna señalética alrededor de la casa, y si no se da permiso de derrumbarlas las autoridades deberían de poner cinta roja o amarilla para que los ciudadanos vean el riesgo que representa, y no vaya a ocurrir una tragedia, pues los fuertes vientos podrían tirar las paredes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí