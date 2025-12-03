logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Abren registros a programas del Bienestar

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Abren registros a programas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- La Delegación de la Secretaría del Bienestar en la ciudad anunció que habrá doble fecha para que se registren los ciudadanos que aspiren a inscribirse en los programas de becas Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

La dependencia federal precisó que el trámite podrá realizarse en las oficinas de Escontría y Juan Sarabia, en la colonia Obrera, en esta ciudad.

El periodo de registro inició el pasado lunes 1 de diciembre y continuará el próximo día 8, cuando podrán registrarse los ciudadanos que tengan las letras A, B, C como inicial de su primer apellido.

Los martes 2 y 9 de diciembre se registrarán los aspirantes a beneficiarios cuyos apellidos inicien con las letras D, E, F, G, H; el miércoles 3 y el 10 se darán de alta los de apellidos con letras iniciales I, J, K, L, M.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El jueves 4 y 11 serán para los que tienen como inicial de sus apellido las letras N, Ñ, O, P, Q, R y el viernes 5 y 12 las restantes letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El sábado podrán asistir los de cualquiera de las iniciales que no pudieron ir entre semana a iniciar el trámite, detalló la dependencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas
Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas

Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas

SLP

Redacción

El ayuntamiento compró mil 500 macetas con la tradicional planta de temporada

Capacitan a policías en exámenes de alcohol
Capacitan a policías en exámenes de alcohol

Capacitan a policías en exámenes de alcohol

SLP

Jesús Vázquez

Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos
Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos

Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos

SLP

Jesús Vázquez

Vetusto inmueble está por caerse en la calle de Belisario Domínguez, aseguran

Abren registros a programas del Bienestar
Abren registros a programas del Bienestar

Abren registros a programas del Bienestar

SLP

Redacción