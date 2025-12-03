Abren registros a programas del Bienestar
CIUDAD VALLES.- La Delegación de la Secretaría del Bienestar en la ciudad anunció que habrá doble fecha para que se registren los ciudadanos que aspiren a inscribirse en los programas de becas Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
La dependencia federal precisó que el trámite podrá realizarse en las oficinas de Escontría y Juan Sarabia, en la colonia Obrera, en esta ciudad.
El periodo de registro inició el pasado lunes 1 de diciembre y continuará el próximo día 8, cuando podrán registrarse los ciudadanos que tengan las letras A, B, C como inicial de su primer apellido.
Los martes 2 y 9 de diciembre se registrarán los aspirantes a beneficiarios cuyos apellidos inicien con las letras D, E, F, G, H; el miércoles 3 y el 10 se darán de alta los de apellidos con letras iniciales I, J, K, L, M.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El jueves 4 y 11 serán para los que tienen como inicial de sus apellido las letras N, Ñ, O, P, Q, R y el viernes 5 y 12 las restantes letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
El sábado podrán asistir los de cualquiera de las iniciales que no pudieron ir entre semana a iniciar el trámite, detalló la dependencia.
no te pierdas estas noticias
Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas
Redacción
El ayuntamiento compró mil 500 macetas con la tradicional planta de temporada
Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos
Jesús Vázquez
Vetusto inmueble está por caerse en la calle de Belisario Domínguez, aseguran