Abren registros a programas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- La Delegación de la Secretaría del Bienestar en la ciudad anunció que habrá doble fecha para que se registren los ciudadanos que aspiren a inscribirse en los programas de becas Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

La dependencia federal precisó que el trámite podrá realizarse en las oficinas de Escontría y Juan Sarabia, en la colonia Obrera, en esta ciudad.

El periodo de registro inició el pasado lunes 1 de diciembre y continuará el próximo día 8, cuando podrán registrarse los ciudadanos que tengan las letras A, B, C como inicial de su primer apellido.

Los martes 2 y 9 de diciembre se registrarán los aspirantes a beneficiarios cuyos apellidos inicien con las letras D, E, F, G, H; el miércoles 3 y el 10 se darán de alta los de apellidos con letras iniciales I, J, K, L, M.

El jueves 4 y 11 serán para los que tienen como inicial de sus apellido las letras N, Ñ, O, P, Q, R y el viernes 5 y 12 las restantes letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El sábado podrán asistir los de cualquiera de las iniciales que no pudieron ir entre semana a iniciar el trámite, detalló la dependencia.