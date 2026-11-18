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CIUDAD FERNÁNDEZ. - Fue localizada una serpiente en un restaurante en la calle Centenario en una jardinera, el local está ubicado entre las calles Porfirio Díaz e Independencia, en el Barrio 1 de El Refugio, en este municipio

El comandante Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que se utilizaron unas pinzas para capturar la serpiente. Posteriormente fue trasladada a su hábitat para su conservación.

El comandante Armando Ruiz Barragán dio a conocer que por fortuna no hubo personas lesionadas, solo un gran susto se llevaron los trabajadores del restaurante.