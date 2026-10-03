Casas antiguas en riesgo de colapso
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Ciudad Fernández.- Tres viviendas antiguas fueron delimitadas por daño estructural que presentaron y 2 personas que deambulaban en la vía pública fueron enviadas al albergue, como parte del operativo debido a las lluvias que se están registrando.
André Isaí Arellano titular de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se atendieron 9 llamadas de auxilio por contingencias que se generaron por las lluvias que siguen intermitentes. Debido a ello y la humedad que generan, 3 casas antiguas registraron daño estructural, por lo que de manera inmediata se acudió al sitio para evitar el tránsito por dicha área.
Señaló que en un recorrido se percataron que dos hombres deambulaban en la vía pública, por lo que fueron canalizados al albergue.
Así mismo debido a las fuertes lluvias 4 árboles cayeron en viviendas y bloquearon vías de tránsito, por lo que de inmediato fueron retirados.
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Señaló que también se brindó atención a un joven motociclista que derrapó y sufrió severas lesiones, siendo trasladado de manera inmediata a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, por lo que el lesionado quedó en observación por algunas horas.
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