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Casi listo, camino a La Sagrada Familia

Por Miguel Barragán

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Casi listo, camino a La Sagrada Familia
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      CIUDAD VALLES.- Para esta semana quedaría arreglado el camino hacia La Sagrada Familia, de acuerdo con la JEC, luego de que hace casi dos semanas las lluvias arrastraron la ruta.

      El jefe de la Junta Estatal de Caminos, José Francisco Reyes Novelo dijo que ante la construcción del puente que une a cientos de pobladores de Tanquián, la JEC, se trazó un camino alterno que fue arrastrado por las corrientes de las lluvias, además de que impidió el trabajo de cimentación del puente.

      Comentó que en esta jornada de martes estarían en Tanquián para reponer el camino y que haya paso de vehículos a ese poblado y que no quede acotado solamente a peatones y a motociclistas.

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