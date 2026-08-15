Celebran dormición de la Virgen de la Asunción

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Cedral.- La Virgen de la Asunción se encuentra en el altar mayor, pero en esta ocasión permanece acostada, este motivo se debe a que se encuentra en la Dormición, un estado en el que estuvo unos días antes de elevarse con el Creador.

Preguntamos a los sacristanes de la iglesia a que se debe que la imagen de la Virgen de la Asunción permanezca acostada, respondieron que están llevando a cabo las vísperas de la celebración de la Virgen de la Asunción por lo que se conmemora su muerte y es por eso que permanece acostada, agregaron que a este hecho de acostar a la Virgen se le conoce como la Dormición de la Virgen de la Asunción y se levanta hasta el 15 de agosto día de su fiesta patronal.

Cientos de personas acuden a visitar a la virgen para implorar por la paz de México por los acontecimientos llenos de violencia que se han vivido en diferentes estados de la República, los feligreses oraron para que esto ya no siga ocurriendo, esperando que estos actos llenos de odio hacia la humanidad ya paren, pues se están perdiendo muchas vidas inocentes.

La fiesta mayor de la Virgen de la Asunción se lleva a cabo este sábado, pues es la Santa Patrona de esta ciudad y han efectuado un novenario en su honor así mismo han ingresado cientos de peregrinaciones.

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