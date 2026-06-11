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Celebran festividad de San Antonio de Padua

Por Jesús Vázquez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Celebran festividad de San Antonio de Padua
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      Matehuala.- En la comunidad de Sacramento están llevando a cabo con gran fervor las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, se está efectuando el tradicional novenario. La fiesta patronal será este 13 de junio y están invitando a toda la población católica a que acuda a estas fiestas patronales.

      Entre las actividades programadas están las entradas de cera, se espera la llegada de la Rosa de Plata este jueves 11 de junio, organizada por la familia Ríos Robles, que viene desde Monterrey. 

      A las 6:30 de la tarde llegarán al Arco Sur de Matehuala y viajarán en peregrinación hasta la comunidad de Sacramento, donde entregarán la Rosa de Plata.

      Este viernes cambiarán la vestimenta a San Antonio de Padua, también se llevará a cabo una caravana de motociclistas que saldrá a las ocho de la noche del parque del Olivar de las Ánimas y recorrerá las calles del Olivar y la carretera a Sacramento, hasta llegar a la iglesia.

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      Este día será la fiesta patronal de San Antonio de Padua y a las cinco de la mañana se llevará a cabo el Rosario de Aurora. 

      A las seis de la mañana serán las tradicionales Mañanitas en honor a San Antonio, y durante todo el día estarán llegando peregrinaciones. 

      A las ocho de la noche será la misa. El domingo 14 continuarán los festejos y habrá una peregrinación con la imagen de San Antonio por las calles de la comunidad.

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