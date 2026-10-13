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Celebran la carrera por la Salud Mental

Por Jesús Vázquez

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Celebran la carrera por la Salud Mental
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la carrera de 2k y 5k por la Salud Mental, la cual tuvo una buena participación de un gran número de personas para ser la primera carrera que se lleva a cabo para conmemorar el día de la salud mental, el recorrido inició de la Plaza de Armas y recorrió las principales calles de la ciudad para terminar nuevamente en la Plaza de Armas.

      Esta gran actividad fue realizada a través de la regidora Adela Rojas Mendoza y el Regidor Julio Naím Robles Izquierdo, en coordinación con COMSAM (Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones) y CONASAMA (Comité Nacional de Salud Mental y Adicciones), logrando reunir a más de 500 corredores que se sumaron a esta causa por la salud mental.

       Dentro de la carrera se contó con apoyo de Protección Civil Municipal, así como Tránsito Municipal para cuidar a los corredores, afortunadamente la carrera termino en saldo blanco, cabe destacar que en los últimos años el atletismo es un deporte que cada vez tienen más personas que lo practican.

       Este tipo de actividades son con la finalidad de promover la salud mental en Matehuala, ya que hay muchas personas que no ponen atención a la salud mental, y es importante también cuidarse e ir con expertos cuando se requiere, de igual manera los ciudadanos deben de aprender a escuchar y ayudar a las personas.

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