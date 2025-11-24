Celebran reunión de seminaristas

Matehuala.- Se llevó a cabo el encuentro de seminaristas estudiantes de Teología en Matehuala, donde llegaron seminaristas de diferentes partes de la República, los sacerdotes de Matehuala les ofrecieron un recorrido por diversos lugares del municipio y el Altiplano, visitaron templos y capillas.

Este tipo de actividades las llevan a cabo dado que es el mes del seminario mayor diocesano, además en todas las iglesias se llevó a cabo la colecta anal del seminario, donde la gente cooperó para apoyar a los seminaristas de Matehuala y la región.

Participaron en la hora santa de la parroquia de Guadalupe, en la laude solemne de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Villa de la Paz, así mismo llevaron a cabo una marcha de seminaristas de San Miguelito a la Catedral, también celebraron la laude solemne en la Catedral, entre otras actividades, con la finalidad de apoyar a los seminaristas en su educación sacerdotal, además para que vayan conociendo las parroquias del Altiplano

Contaron con la presencia de 70 estudiantes de Teología de Zacatecas, Ciudad Valles, Matehuala y San Luis Potosí, así mismo piden a los feligreses católicos pedir en sus oraciones por ellos.

Se espera que los jóvenes estudiantes lleguen a terminar el seminario para que tengan una vocación sacerdotal, y algunos de estos sean enviados a Matehuala cuando terminen el semanario, ya que hacen falta sacerdotes en el Altiplano potosino.