Estado

Verifican los juegos mecánicos de la feria

También son revisadas las instalaciones de negocios de venta de alimentos

Por Carmen Hernández

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Verifican los juegos mecánicos de la feria

RIOVERDE.- Fueron revisados los juegos mecánicos y las instalaciones eléctricas de negocios que expenden toda clase de alimentos por parte de elementos de Protección Civil Municipal, para garantizar la seguridad de su uso y prevenir una contingencia. 

José de Jesús Hernández Juárez titular de Protección Civil Municipal informó que acompañado de su equipo acudió a las instalaciones de la Feria para recorrer cada uno de los juegos mecánicos, donde se revisó las instalaciones eléctricas, que se contará con extintores tipo Abc, además de las conexiones que estén en buenas condiciones.

Señalo que se tiene una vigilancia permanente en los establecimientos que utilizan gas LP para prevenir fugas y evitar llegar a suscitarse una contingencia de lamentables consecuencias. 

Hernández Juárez dijo que diariamente se supervisará el escenario para prevenir un accidente durante los días que dure el evento ferial.

