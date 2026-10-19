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Celebran semana del educador físico

Por Jesús Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Celebran semana del educador físico
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      Matehuala.- La Universidad de Matehuala, a través de la Licenciatura en Educación Física, llevó a cabo la clausura de la Semana del Educador Físico 2026, con una sesión de mini trampolín denominada "JumpFit Training", impartida por Maydely Zujey Carranza Salazar.

      La actividad se distinguió por su ritmo, movimiento y entusiasmo, al brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer y experimentar esta modalidad de entrenamiento físico, que combina ejercicios aeróbicos sobre mini trampolín para favorecer la condición física, fortalecer la capacidad cardiorrespiratoria y fomentar hábitos saludables.

      Durante la sesión, los futuros profesionales de la Educación Física participaron en una experiencia práctica que les permitió ampliar sus conocimientos sobre nuevas alternativas de entrenamiento y reconocer la importancia de incorporar estrategias dinámicas e innovadoras en la promoción de la actividad física y el bienestar integral.

      La Semana del Educador Físico 2026 se desarrolló con un programa de actividades orientado al fortalecimiento de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y el intercambio de experiencias en el ámbito de la Educación Física. A lo largo de esta jornada, los estudiantes participaron en conferencias, talleres y actividades deportivas que contribuyeron a enriquecer su formación académica y profesional.

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