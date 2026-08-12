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Celebrarán a la Red de Corazones Sabios

Por Carmen Hernández

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Celebrarán a la Red de Corazones Sabios
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      RIOVERDE.- Todo listo para celebrar a la Red de Corazones Sabios, se contará con actividades culturales y una misa de acción de gracias.  La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero dio a conocer que se tiene programado una semana de actividades para los adultos mayores,  las actividades iniciarán este 17 de agosto con los honores a la Bandera, un mercadito en la plaza principal. 

      El 26 de agosto será el taller de sanación en el Museo Interactivo El Colibrí, misa de acción de gracias en la parroquia de Santa Catarina a las 5 de la tarde; para el 27 de agosto, coronación de la Reina de Corazones Sabios a las 6 de la parte en la plaza principal. 

      Así como un concurso de muñecas mexicanas. 

      Asimismo, para el 5 de septiembre "Manos en la masa" y tarde de talentos en la plaza principal a las 5 de la tarde. Para cerrar con broche de oro la carrera atlética, punto de salida la plaza principal a las 8 de la mañana. 

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