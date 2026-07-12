Celebrarán el aniversario de Ciudad del Maíz

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DEL MAIZ.- Todo listo para celebrar el 409 aniversario de la fundación de Ciudad del Maíz, que será del 13 al 15 de julio, con un programa lleno de tradición y cultural.

Las autoridades municipales dieron a conocer que celebrarán el 409 aniversario que iniciará con una cabalgata, muestras gastronómicas, además de otros eventos.

Para el 13 de julio a las 7 se la noche se efectuará un evento cultural y certamen de la Flor más bella y Flor más bella infantil.

Así mismo el 14 de julio la coronación de la reina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que para el 15 de julio a las 9 de la mañana se hará un homenaje a Fray Juan Bautista, a las 10 misa de acción de gracias en la Iglesia de la Purísima Concepción.

A las 11 muestra gastronómica y para cerrar con broche de oro, un gran baile en la explanada del Jardín Hidalgo.