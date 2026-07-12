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Celebrarán el aniversario de Ciudad del Maíz

Habrá una cabalgata, muestra gastronómica y otros eventos

Por Carmen Hernández

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Celebrarán el aniversario de Ciudad del Maíz
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      CIUDAD DEL MAIZ.- Todo listo para celebrar el 409 aniversario de la fundación de Ciudad del Maíz,  que será del 13 al 15 de julio, con un programa lleno de tradición y cultural. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que celebrarán el 409 aniversario que iniciará con una cabalgata, muestras gastronómicas, además de otros eventos.

      Para el 13 de julio a las 7 se la noche se efectuará un evento cultural y certamen de la Flor más bella y Flor más bella infantil. 

      Así mismo el 14 de julio la coronación de la reina. 

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      Mientras que para el 15 de julio a las 9 de la mañana se hará un homenaje a Fray Juan Bautista, a las 10 misa de acción de gracias en la Iglesia de la Purísima Concepción. 

      A las 11 muestra gastronómica y para cerrar con broche de oro, un gran baile en la explanada del Jardín Hidalgo.

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