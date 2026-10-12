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Choca camioneta contra el camellón del bulevar

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Choca camioneta contra el camellón del bulevar
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      Matehuala.- Camioneta que arrastraba una traila se salió del camino y se impactó contra uno de los camellones del bulevar Turístico, al lugar del accidente acudieron paramédicos de la Cruz Roja  quienes atendieron a dos personas y una de estas fue trasladada a un hospital, al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad.

      Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, cuando unas personas viajaban en una camioneta y llevaban una traila, sin embargo, en el bulevar Turístico sufrieron un accidente y quedaron a un costado del camellón central, quedando todos los artículos que traían tirados en el camino. Testigos del accidente pidieron apoyo a los números de emergencia.

      Al lugar acudieron rápidamente los elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. 

      Uno de los lesionados presentaba golpes y fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que los paramédicos en una ambulancia lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica especializada.

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      Al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las debidas investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades. 

      El accidente presuntamente se generó debido a la falta de precaución por parte del chofer la unidad.

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