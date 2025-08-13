logo pulso
Choca imprudente menor en motocicleta

Por Redacción

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Choca imprudente menor en motocicleta

Matehuala.- Por conducir a exceso de velocidad inexperto menor de edad perdió el control de la motocicleta que tripulaba y chocó contra una camioneta estacionada en la calle Altamirano, al poniente de Reforma, el menor y su compañero resultaron con múltiples lesiones y fueron atendidos por elementos de Cruz Roja, policía y Tránsito y Vialidad municipal, que atendieron el percance. 

Los hechos se originaron en el cruce de las calles Reforma y Altamirano, cuando el menor que viajaba acompañado de otro menor en una motocicleta, manejaban temerariamente a exceso de velocidad y sin cumplir las medidas de seguridad, por lo que terminó impactándose contra una camioneta estacionada, los dos tripulantes de la motocicleta salieron volando cayendo al piso y sufriendo varias lesiones.

Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, llegado al lugar los paramédicos de la Cruz Roja quienes les brindaron los primeros auxilios a los jóvenes, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones fueron trasladados en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal así como de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades. 

