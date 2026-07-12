Choca motociclista contra camioneta

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RIOVERDE.- Dos personas resultan lesionadas en un choque entre un motociclista y una camioneta, accidente registrado en la calle Mineros.

Los hechos ocurrieron en calle Mineros y Framboyanes, cuando un joven viajaba a bordo de una motocicleta, sin embargo, no tuvo precaución al llegar al citado crucero y chocó contra una camioneta, resultando dos personas con varias lesiones.

Tras el impacto, resultaron lesionadas dos personas que viajaban en la motocicleta.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron auxilio para que se les brindara atención a los tripulantes de la motocicleta, que estaban tirados en el piso.

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Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron los primeros auxilios a los heridos.

Pero al ver que las heridas eran de gravedad, optaron por trasladarlos a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde permanecen en observación, debido a las lesiones sufridas.