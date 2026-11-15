Cientos de comercios participan en Buen Fin

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Matehuala.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Matehuala, Rafael Fernández Santos, informó que un total de 350 negocios del Altiplano se inscribieron en las instalaciones de las oficinas de CANACO para participar en el programa del Buen Fin.

Comentó que la cifra podría ser mayor, debido a que muchos comerciantes realizaron su registro a través de plataformas digitales, donde también recibieron material para imprimir y colocar en sus establecimientos, demostrando que participan en esta campaña comercial, destacó que quienes acudieron directamente a las oficinas de la CANACO, recibieron sus carteles para identificar sus negocios como participantes.

Señaló que se ha recomendado a los comerciantes revisar cuidadosamente las ofertas que publican en las plataformas digitales, así como los anuncios que colocan en sus establecimientos, para evitar errores en los precios que puedan generarles problemas.

Explicó que, por ejemplo, un televisor con un precio de 3 mil pesos podría anunciarse por equivocación en 300 pesos debido a un error al colocar el punto decimal, situación que podría ocasionar que los clientes exijan respetar el precio publicado.

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Declaró que es muy importante que los comerciantes cumplan con las ofertas y promociones que anuncian a sus clientes, ya que durante el Buen Fin la población está muy atenta a los descuentos que se ofrecen de diversos artículos.

Agregó que cada año se presentan este tipo de errores en los precios, los cuales pueden representar pérdidas económicas para los negocios.