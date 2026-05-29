Clausura municipio obra de Infonavit
Falta de obras complementarias está dañando casas en El Carmen 3
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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento suspende las obras de construcción de condominios de Infonavit porque su terraplén de acceso a esas nuevas viviendas afectó con filtraciones a los vecinos de El Carmen 3.
Durante la tormenta de este miércoles en la noche, vecinos del sector mencionado explotaron en redes porque el agua que corría sobre el terraplén de la calle Alicia se les filtraba por sus paredes.
Kevin Yahir Cázares Olvera, director de Obras Públicas del Gobierno municipal suspendió la obra de 700 casas de Infonavit a las 21:30 horas, por las afectaciones a terceros debido a la falta de obra complementaria (muros de contención).
La mañana de este jueves, Alfredo Zúñiga Hervert, director general de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas dijo que con mucha probabilidad habría una sanción a la constructora encargada de los condominios y el Ayuntamiento los obligará a bajar el terraplén y después de ello, construir un muro de contención y aplicar sellador a la barda perimetral de El Carmen para evitar filtraciones.
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Dijo que hasta que no queden solucionadas estas exigencias no se quitaran los sellos de clausura.
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"No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC