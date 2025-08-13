Cobran las escuelas cuota de inscripción

Matehuala.- Empezaron las inscripciones en las escuelas y en algunas están cobrando 500 pesos mientras que en otras 700 y en algunas hasta más, el problema es que los padres de familia están enfrentando una difícil situación para poder hacer este pago.

Cabe mencionar que en algunas instituciones educativas si no pagan no entregan los documentos de los niños, y no los inscriben para el próximo ciclo escolar.

Refieren directivos que la cuota escolar es para gastos de tinta de impresoras para trabajos, exámenes de los niños, para comprar artículos de limpieza, pagar el teléfono de la escuela entre otros servicios.

Hay que destacar que hay escuelas que después del pago de la cuota escolar ya no a los padres de familia los artículos de limpieza u otro tipo de apoyos durante todo el ciclo escolar, pero también hay otras instituciones en las que a pesar de que se pide la cuota escolar, durante el año les exigen a los padres de familia apoyos económicos para gastos que se supone que se cubren con las inscripciones.

Una medida que deben tomar padres de familia es exigir un recibo del pago de las inscripciones y guardarlo durante todo el ciclo escolar e incluso en los próximos mientras su hijo estudie en la misma escuela, dado que han reportado que algunos padres pagaron la inscripción del año pasado y se las están volviendo a cobrar, pues les dicen que no pagaron y ellos al no tener un recibo no pueden comprobar que ya pagaron y tienen que volver a pagar.