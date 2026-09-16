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Coloca el alcalde bandos solemnes

Esto, por el 216 aniversario del inicio de la Independencia

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Coloca el alcalde bandos solemnes
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      MATEHUALA.- La madrugada de este lunes, el presidente municipal Raúl Ortega Rodríguez, acompañado de autoridades municipales realizaron el tradicional recorrido por las calles del primer cuadro de la ciudad para colocar los bandos solemnes.

      Para llevar a cabo la colocación de bandos solemnes estuvo el presidente municipal acompañado de la presidenta del DIF Municipal así como demás miembros del Cabildo y la reina de las fiestas patrias que estuvieron recorriendo las calles para hacer la colocación de los bandos, una tradición que año con año se realiza.

      Dentro de la actividad se contó con el apoyo de un tamborazo que interpretó varias melodías durante el recorrido. Al terminar se realizaron ya tradicionales honores a la Bandera;  se exhorta a la población acudir este 16 de septiembre al tradicional desfile para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, a las 10 am será el acto cívico y al término se llevará a cabo el desfile por las principales calles de la ciudad, también debido a esto varias calles del centro de la ciudad permanecerán cerradas para evitar cualquier accidente.

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