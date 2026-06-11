logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comerciantes esperan mejoren sus ventas

Por Carmen Hernández

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Comerciantes esperan mejoren sus ventas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en sus ventas durante el mes de julio, ya que se acerca la temporada vacacional incluso la llegada de algunos paisanos. 

      Explicaron que vienen arrastrando una mala racha, pues no han tenido las ventas que se esperaban, solo alcanzan para cubrir lo básico, agua, luz y la renta del local. 

      Incluso se han visto obligados a realizar recorte de personal, al no tener los recursos para poder pagarles su sueldo.

      Sin embargo, tienen confianza y esperanza en que repunte hasta un 40% sus ventas, sobre todo en restaurantes y dulces típicos de la región, pues muchos de los visitantes adquieren estos artículos como recuerdo.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Manifestaron que tienen fe, que se recuperarán de las malas ventas que han prevalecido, con el arribo de las familias en la próxima temporada vacacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior
      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior

      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reubican a los ambulantes por obra de escuela
      Reubican a los ambulantes por obra de escuela

      Reubican a los ambulantes por obra de escuela

      SLP

      Carmen Hernández

      Se construirá barda perimetral que colapsó en la primaria: alcalde

      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales
      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales

      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales

      SLP

      Carmen Hernández

      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      SLP

      Miguel Barragán

      Nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos