Comerciantes esperan mejoren sus ventas

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RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en sus ventas durante el mes de julio, ya que se acerca la temporada vacacional incluso la llegada de algunos paisanos.

Explicaron que vienen arrastrando una mala racha, pues no han tenido las ventas que se esperaban, solo alcanzan para cubrir lo básico, agua, luz y la renta del local.

Incluso se han visto obligados a realizar recorte de personal, al no tener los recursos para poder pagarles su sueldo.

Sin embargo, tienen confianza y esperanza en que repunte hasta un 40% sus ventas, sobre todo en restaurantes y dulces típicos de la región, pues muchos de los visitantes adquieren estos artículos como recuerdo.

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Manifestaron que tienen fe, que se recuperarán de las malas ventas que han prevalecido, con el arribo de las familias en la próxima temporada vacacional.