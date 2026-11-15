Comercios de pescados y mariscos, en quiebra

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Comerciantes de pescados y mariscos ante las bajas ventas buscan mantenerse activos vendiendo otros productos para evitar el cierre de sus negocios.

Quienes se dedican a la venta de pescados y mariscos, dieron a conocer que en Semana Santa fue una temporada buena, pero no fue suficiente para recuperarse de pérdidas.

Refieren que actualmente están sobreviviendo con la venta de otros productos como carnes rojas, la variedad de productos es necesaria para evitar más pérdidas que pudieran obligar al cierre de sus negocios. Mencionaron que las ventas han caído hasta un 70%, incluso se han visto obligados a realizar recorte de personal, pues no pueden sobrevivir al no tener ingresos. Ahora tienen la esperanza de que los próximos meses la situación mejore, sobre todo por el fin de año, que familias suelen comprar diversos productos para preparar sus cenas navideñas. Finalmente señalaron que los precios siempre se mantuvieron, no hubo alzas.