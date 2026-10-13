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Comercios ofertan disfraces y máscaras para día de muertos

Se ofrecen variedades a bajo costo, para festejar esta fecha

Por Carmen Hernández

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Comercios ofertan disfraces y máscaras para día de muertos
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      RIOVERDE.- Comerciantes cuentan con todo tipo de disfraces y máscaras para celebrar el Día de Muertos, se cuenta con disfraces a bajo costo además de adornos alusivos a esta festividad.

      Yesica Lizbeth del negocio Mochilango, dio a conocer que cada año se preparan para contar con los disfraces tradicionales, donde se tiene una gran variedad, con precios accesibles para todas las personas, desde máscaras, adornos, disfraces, y uno que otro colguije. 

      Aunque refiere la comerciante que lo que más se venden son disfraces de huesitos que tienen un costo de 480 pesos, la máscara cuyo valor oscila entre los 150 pesos y otras de menor valor. 

      La población de los municipios vecinos es quienes más los compran, para su festividad que llevan a cabo entre sus familias y amigos.  

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      Se tienen disfraces para niños de meses hasta jóvenes de 18 años de edad, diversas variedades para poder disfrutar esta fecha de día de muertos, recordando a quienes ya han fallecido, pero con humor.

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