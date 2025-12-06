logo pulso
Comunidad La Misión, a oscuras

Por Jesús Vázquez

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
Comunidad La Misión, a oscuras

Matehuala.- Habitantes de la comunidad de La Misión reportaron que hay 12 lámparas de esta comunidad que están fundidas, por lo que piden al departamento de Alumbrado Público que sean cambiadas para tener una mayor seguridad en esta comunidad, sobre todo por las noches.

Mencionaron que son 12 lámparas las que están fundidas en la comunidad de La Misión perteneciente a Matehuala, las cuales están ubicadas en distintas calles de la comunidad, y esperan que el departamento de alumbrado público acuda lo más pronto posible a reparar estas lámparas y coloque unas nuevas, para brindarle mayor seguridad por las noches a los habitantes de este lugar y no se vean tan oscuras las calles.

 Mencionaron que este problema ya tiene varios meses y no les han dado solución, pero esperan que a la brevedad posible ya las empiecen a reparar, pues si se encuentra en penumbra la comunidad pueden incrementarse problemas como los asaltos a la gente que luego va del trabajo a su casa por las noches, así mismo podrán pasear de una manera mas segura las familias de dicha comunidad. 

Mencionaron que desde hace varios meses están las lámparas fundidas, por lo que es urgente que las reparen, pues luego se obscurece ya muy temprano, y la gente luego por temor ya no quiere salir de sus casas. 

