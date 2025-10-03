Concluye curso para bomberos

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Zona Media concluyeron el curso Tácticas y técnicas en el combate de incendios, que les fue impartido para mejorar el servicio que ofrecen en una contingencia de este tipo.

El taller fue impartido por Maggie Aragón, Abel Balderas, Martín Ranzinskas y Alberto Hernández, que ofrecieron diversos foros al respecto.

El taller denominado Estrategias, tácticas y técnicas en el combate de incendios se realizó durante dos días con clases teóricas y prácticas.

Participaron bomberos de varios municipios como San Ciro de Acosta, Tamuín, Ciudad Fernández, así como de la Comisión Nacional de Emergencia de Ciudad Valles, Protección Civil de Ciudad Fernández y de San Ciro de Acosta.

Los elementos realizaron sus prácticas en diversos puntos estratégicos, el objetivo es que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en una contingencia con las mejores estrategias y medidas de seguridad.