logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Concluye curso para bomberos

El tema fue tácticas y técnicas en combate de un incendio

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Concluye curso para bomberos

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Zona Media concluyeron el curso Tácticas y técnicas en el combate de incendios, que les fue impartido para mejorar el servicio que ofrecen en una contingencia de este tipo.

El taller fue impartido por Maggie Aragón, Abel Balderas, Martín Ranzinskas y Alberto Hernández, que ofrecieron diversos foros al respecto.

El taller denominado Estrategias, tácticas y técnicas en el combate de incendios se realizó durante dos días con clases teóricas y prácticas. 

Participaron bomberos de varios municipios como San Ciro de Acosta, Tamuín, Ciudad Fernández, así como de la Comisión Nacional de Emergencia de Ciudad Valles, Protección Civil de Ciudad Fernández y de San Ciro de Acosta. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los elementos realizaron sus prácticas en diversos puntos estratégicos, el objetivo es que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en una contingencia con las mejores estrategias y medidas de seguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Uniforman a policías municipales
Uniforman a policías municipales

Uniforman a policías municipales

SLP

Jesús Vázquez

Concurso de fotografía por la paz en Conalep
Concurso de fotografía por la paz en Conalep

Concurso de fotografía por la paz en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Alumnos deben expresar con una fotografía como se vive la cultura de la paz

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía
Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

Triunfa vallense en concurso nacional de fotografía

SLP

Redacción

Su trabajo fue retratando a los diablos de Las Conchas

Estafan con rifa pro Catedral
Estafan con rifa pro Catedral

Estafan con rifa pro Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Dicen que los recursos que se obtengan serán para obras del recinto