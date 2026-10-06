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Concluyen festejos en honor de Panchito

Hubo misas, peregrinaciones y fuegos artificiales

Por Jesús Vázquez

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Concluyen festejos en honor de Panchito
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      Matehuala.- Con gran alegría concluyeron las fiestas en honor a San Francisco de Asís, las cuales se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad, con la participación de miles de fieles católicos, pues San Francisco es uno de los santos más venerados en la fe católica.

      La familia franciscana de Matehuala llevó a cabo su tradicional peregrinación, en la que salieron del templo de San Salvador de Horta, cargando la imagen de San Francisco por las principales calles de la ciudad, donde la gente, al mirarlo, se unía en oración para pedirle un milagro a este santo. La peregrinación concluyó en la Catedral, donde se ofició una misa de acción de gracias.

      Otro de los lugares donde se llevó a cabo la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís fue en el Olivar de las Ánimas, donde desde las cinco de la mañana comenzaron con un rosario de aurora por las principales calles de la ciudad y, posteriormente, a las seis de la mañana, le cantaron las mañanitas.

      Durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones y danzas, asimismo, el padre Antonio Ruiz Domínguez llevó a cabo una misa especial para los enfermos, en la cual se pidió a San Francisco de Asís que intercediera ante Dios para que les concediera una pronta sanación.

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      Por la noche se llevó a cabo otra misa, además, hubo una presentación de danzantes, música de mariachi y una gran muestra de fuegos artificiales. 

      Muchos feligreses estuvieron llegando para venerar la imagen de San Francisco de Asís y participar en las actividades religiosas.

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