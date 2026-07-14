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Condecoran a los más destacados deportistas

Por Carmen Hernández

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Condecoran a los más destacados deportistas
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Autoridades municipales entregan reconocimientos a deportistas de diversas disciplinas deportivas y quienes con sus triunfos han logrado destacar en diversos eventos en los que han participado logrando destacados triunfos. 

      En la ceremonia de los Honores a la Bandera, las autoridades municipales brindaron un reconocimiento por los logros, disciplina y por haber puesto en alto el nombre del estado potosino en los eventos deportivos en los que han participado, obteniendo importantes triunfos.  

      En taekwondo Elena María Rodríguez, Angela Sugey Contreras y su entrenador Esdras Chávez, mientras que en lucha grecorromana Jesús Leonardo Sandoval, su entrenador Eugenio Lerdo de la Vega y Godínez. 

      Las autoridades municipales los felicitaron por su perseverancia y disciplina además de elogiar su disciplina para continuar siendo destacados deportistas, lo que los lleva a obtener destacados triunfos en varias disciplinas deportivas.

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