Conmemoran día del libro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- En el marco del Día Nacional del Libro, se instaló una exposición en la Plaza de Armas con la finalidad de promover la lectura entre los niños y jóvenes, pues es un hábito que se ha ido perdiendo, mediante este tipo de actividades, se busca rescatar el interés por los libros y fomentar nuevamente la lectura.

En las mesas se colocaron libros infantiles y juveniles, así como separadores de lectura y diversos objetos relacionados con el mundo de los libros, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer diferentes materiales y acercarse a la lectura.

Con esta actividad se busca despertar la curiosidad de las nuevas generaciones, promover el hábito de leer y recordar la importancia que tienen los libros en la educación y el desarrollo personal, ya que a través de la lectura se adquieren nuevos conocimientos, se fortalece la imaginación y se amplía la manera de comprender el mundo.

Asimismo, se hizo una invitación a los padres de familia para que motiven a sus hijos a leer desde pequeños y dediquen tiempo a esta actividad, pues fomentar la lectura es una manera de contribuir a su formación académica y personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí