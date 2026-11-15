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Conmemoran día del libro

Por Jesús Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran día del libro
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      Matehuala.- En el marco del Día Nacional del Libro, se instaló una exposición en la Plaza de Armas con la finalidad de promover la lectura entre los niños y jóvenes, pues es un hábito que se ha ido perdiendo, mediante este tipo de actividades, se busca rescatar el interés por los libros y fomentar nuevamente la lectura.

      En las mesas se colocaron libros infantiles y juveniles, así como separadores de lectura y diversos objetos relacionados con el mundo de los libros, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer diferentes materiales y acercarse a la lectura.

      Con esta actividad se busca despertar la curiosidad de las nuevas generaciones, promover el hábito de leer y recordar la importancia que tienen los libros en la educación y el desarrollo personal, ya que a través de la lectura se adquieren nuevos conocimientos, se fortalece la imaginación y se amplía la manera de comprender el mundo.

      Asimismo, se hizo una invitación a los padres de familia para que motiven a sus hijos a leer desde pequeños y dediquen tiempo a esta actividad, pues fomentar la lectura es una manera de contribuir a su formación académica y personal.

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