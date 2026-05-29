Continúa exportación de jitomate a los EU

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RIOVERDE.- Continúa la exportación de jitomate de diversas variedades y sabores a los Estados Unidos, se envían 4 tráileres por semana a la Unión Americana.

Salvador Ramírez González, presidente del Invernadero de Agrízom dio a conocer que se cuenta con 300 trabajadores y que están en la última semana de cosecha, que dijo ha sido buena para ellos, con mejores ganancias.

Se cuenta con una gran variedad de jitomate, de varios sabores y colores, se cultivan 8.3 hectáreas, en el invernadero, hasta el momento sin tener daño alguno en los cultivos.

Cada semana se envían de 4 a 5 tráileres por semana de jitomate a los Estados Unidos.

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Por otro lado, dijo que uno de los objetivos es contar con una guardería del IMSS y se tiene la confianza de que se logre.