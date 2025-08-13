logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúan las bajas ventas en comercios

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Continúan las bajas ventas en comercios

RIOVERDE.- Locatarios del Mercado Colón se quejan de las bajas ventas que continúan en sus negocios las que han caído hasta un 35%, generándoles pérdidas ante los bajos ingresos que tienen. 

Comerciantes dieron a conocer que vienen arrastrando la cuesta de enero, hay algunos productos como frutas y verduras que han tenido importantes aumentos, que hacen difícil que madres de familia puedan adquirirlos, pese a que son indispensables para la dieta diaria.

No hay buenas ventas como se esperaba en este periodo vacacional, sus negocios están solos no hay compradores.  

Ante esta situación que enfrentan, solo están obteniendo mínimos ingresos para mal comer, pero se esperaba un repunte en estas vacaciones de verano, pero fueron pocos los paisanos que arribaron al municipio, que era la alternativa de una recuperación. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicaron que para este mes se espera un aumento en papelerías, además en compra de uniformes escolares y zapatos, indispensables para el regreso a clases de los hijos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preparan eventos por día de la juventud
Preparan eventos por día de la juventud

Preparan eventos por día de la juventud

SLP

Carmen Hernández

Prevén otro fin de semana lluvioso
Prevén otro fin de semana lluvioso

Prevén otro fin de semana lluvioso

SLP

Jesús Vázquez

Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres
Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres

Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres

SLP

Miguel Barragán

Operativo de PC por las fiestas patronales
Operativo de PC por las fiestas patronales

Operativo de PC por las fiestas patronales

SLP

Jesús Vázquez

Verifican seguridad de negocios en los stands