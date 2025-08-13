Continúan las bajas ventas en comercios

RIOVERDE.- Locatarios del Mercado Colón se quejan de las bajas ventas que continúan en sus negocios las que han caído hasta un 35%, generándoles pérdidas ante los bajos ingresos que tienen.

Comerciantes dieron a conocer que vienen arrastrando la cuesta de enero, hay algunos productos como frutas y verduras que han tenido importantes aumentos, que hacen difícil que madres de familia puedan adquirirlos, pese a que son indispensables para la dieta diaria.

No hay buenas ventas como se esperaba en este periodo vacacional, sus negocios están solos no hay compradores.

Ante esta situación que enfrentan, solo están obteniendo mínimos ingresos para mal comer, pero se esperaba un repunte en estas vacaciones de verano, pero fueron pocos los paisanos que arribaron al municipio, que era la alternativa de una recuperación.

Indicaron que para este mes se espera un aumento en papelerías, además en compra de uniformes escolares y zapatos, indispensables para el regreso a clases de los hijos.