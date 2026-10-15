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Continúan protestas de empleados del IMSS

Por Jesús Vázquez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Continúan protestas de empleados del IMSS
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      Matehuala.- Trabajadores del IMSS de Matehuala realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad a la cual se unieron algunas personas la idea principal de esta marcha es pedir que haya medicamentos para los pacientes, ya que es uno de los problemas que dan a conocer en su protesta.

      El punto de reunión fue la Plaza de Armas, donde empezaron a llegar los trabajadores con lonas y cartulinas con diferentes leyendas como salud para el pueblo, por un IMSS más fuerte, no te vayas a enfermar no tenemos material, te quitan impuestos y no hay medicamentos, entre otras frases, en la marcha pidieron apoyo de la ciudadanía y a lo largo del recorrido se empezaron a unir los matehualenses a esta marcha.

      Encabezaron la marcha trabajadores del IMSS y personas de todo el Altiplano, como enfermeras y doctores de Charcas y otros municipios, así mismo se unieron algunos derechohabientes en silla de ruedas y con bastón, personas que requieren de diálisis y están sufriendo para que se las hagan.

      Entre las peticiones de los trabajadores del IMSS se encuentra la destitución del Dr. Olivos secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, incremento salarial, insumos para trabajar, cien por ciento de coberturas de las plazas, un buen régimen de jubilaciones y pensiones.

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      Las enfermeras y doctores han mencionado que no cuentan herramientas de trabajos, e incluso arriesgan su vida ya que no tienen las medidas de seguridad para atender a los enfermos y podrían contagiarse de diversos virus, esperan que pronto sean escuchado.

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