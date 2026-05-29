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Estado

Contratará alcaldía más policías

Para mejorar la seguridad en beneficio de la población

Por Carmen Hernández

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Contratará alcaldía más policías
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      Cárdenas.- Abre el Ayuntamiento la convocatoria para contratar más elementos que se integrarían a la Policía Municipal, la meta es poder contratar 25 personas.

      El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar refiere que el municipio no contaba con patrullas, pero actualmente ya se tienen 3 para mejorar la vigilancia y seguridad en el municipio. 

      Señaló que por instrucciones del Gobernador del Estado se tenía contemplado incrementar el sueldo a los agentes, recordó que cuando asumió la administración municipal los agentes ganaban 2 mil pesos y hoy en día son 8 mil pesos por quincena. 

      Cárdenas es uno de los municipios más tranquilos y seguros, reiteró el presidente municipal, actualmente la corporación policiaca cuenta con 14 elementos, todos cumplen con los exámenes de control y confianza.

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      Sin embargo, se debe tener una corporación con cuando menos 30 agentes, es por ello que está abierta la convocatoria y se les pide a los jóvenes que hayan concluido su preparatoria, para que se inscriban, claro cumpliendo con algunos requisitos.

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