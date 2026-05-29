Contratará alcaldía más policías

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Cárdenas.- Abre el Ayuntamiento la convocatoria para contratar más elementos que se integrarían a la Policía Municipal, la meta es poder contratar 25 personas.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar refiere que el municipio no contaba con patrullas, pero actualmente ya se tienen 3 para mejorar la vigilancia y seguridad en el municipio.

Señaló que por instrucciones del Gobernador del Estado se tenía contemplado incrementar el sueldo a los agentes, recordó que cuando asumió la administración municipal los agentes ganaban 2 mil pesos y hoy en día son 8 mil pesos por quincena.

Cárdenas es uno de los municipios más tranquilos y seguros, reiteró el presidente municipal, actualmente la corporación policiaca cuenta con 14 elementos, todos cumplen con los exámenes de control y confianza.

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Sin embargo, se debe tener una corporación con cuando menos 30 agentes, es por ello que está abierta la convocatoria y se les pide a los jóvenes que hayan concluido su preparatoria, para que se inscriban, claro cumpliendo con algunos requisitos.