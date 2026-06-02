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Controlan bomberos incendio en baldío

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Controlan bomberos incendio en baldío
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron un incendio en un predio baldío en la zona centro de la ciudad, gracias a la pronta acción de los tragahumo no hubo personas lesionadas.

      De acuerdo con información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron un reporte de un incendio en un predio baldío en la calle Bravo, en el centro de la ciudad, por lo que inmediatamente acudieron al lugar.

      Al llegar al sitio, observaron que se trataba de la quema de basura que se había salido de control, de inmediato comenzaron las labores para sofocar el fuego, después de varios minutos lograron controlar el incendio. 

      No hubo personas lesionadas, gracias a la pronta acción de los bomberos, el fuego no alcanzó los domicilios cercanos.

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      Por otra parte, bomberos también brindaron apoyo para la búsqueda y descenso de un senderista en el Cerro de la Peña, perteneciente al ejido de San José de la Peña, el cual había sido reportado como extraviado. 

      Estuvieron trabajando en coordinación con elementos de Conafor y comuneros en la búsqueda de la persona. 

      Mientras realizaban las labores, se informó que el senderista logró descender del cerro por sus propios medios, por lo que regresaron.

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