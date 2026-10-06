Controlan plaga de langosta en cultivos

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LAGUNILLAS.- La plaga de la langosta se encuentra controlada personal de la Sedarh realizó un recorrido por diversos cultivos para verificar las condiciones de los cultivos.

El secretario de la Sedarh Jorge Díaz Salinas, acompañado de su equipo se trasladó a los municipios de Santa Catarina, Lagunillas y Tamasopo.

Se presentaron en el Ejido de la Palma y Pinihuán, para dar seguimiento a la plaga de la langosta que se había encontrado en algunos cultivos.

Refiere el funcionario que la plaga se encuentra controlada y que personal del Comité de Sanidad Vegetal continúa con el monitoreo en los municipios de Santa Catarina, Lagunillas y Tamasopo, para verificar que no se hayan dañado algunos cultivos.

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Finalmente hizo un llamado a los productores a estar atentos y en caso de detectar alguna plaga, solicitar el apoyo de Desarrollo Rural de los municipios para evitar que se lleguen a dañar más cultivos.