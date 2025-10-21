logo pulso
Convocan para ser policía municipal

Por Carmen Hernández

Octubre 21, 2025
RIOVERDE.- Invitan a los jóvenes a formar parte de las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya que se requieren más elementos para garantizar y mejorar la seguridad, el objetivo es contar con 200 elementos.  

El alcalde Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que la corporación policiaca recibió varias patrullas y motopatrullas por parte del Gobierno del estado. 

Actualmente algunas personas están realizando los exámenes de control y confianza, lo que se busca es contar con más elementos capacitados y que garanticen una corporación segura.  

Añadió que la meta es contar con 200 oficiales para la Guardia Civil Municipal, los cuales contarán con todas las prestaciones de ley. 

Indicó que se continúan reforzando los patrullajes en todo el municipio, para que siga siendo el más seguro del estado potosino.

