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Culpa el IMSS a empresa por retraso de cirugías de cadera

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Culpa el IMSS a empresa por retraso de cirugías de cadera
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      CIUDAD VALLES.- Desarrollos Biotecnológicos del Bajío, S.A. de C.V. (DBB) es la empresa que incumple con instrumental y piezas en el IMSS de Valles y la que impide que al menos 15 adultos mayores no puedan ser operados de la cadera en este nosocomio, con la consiguiente molestia de familiares de los pacientes contra la institución de salud.

      Parientes de adultos mayores, uno de ellos, hijo de una mujer de más de 70 años emitió su queja contra el IMSS por las constantes postergaciones de la operación de cadera de su progenitora y fuentes del mismo instituto revelaron que la falta de insumos para operar, que debe proveer DBB, pero no ha asistido al municipio de Valles y un grupo de 15 personas, todas de la tercera edad se encuentran sin posibilidad de recuperarse de la lesión que sufren en su cadera.

      DBB se dedica al comercio de dispositivos médicos, material de osteosíntesis y servicios integrales de salud, sin embargo, la falta de visitas y por ende de entregas tiene en ascuas al Instituto que, dicho sea de paso, tiene encima el mandamiento judicial de solucionar el problema de salud de los pacientes, ya que al menos en dos casos se han amparado contra el IMSS.

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