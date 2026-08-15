Dan herramienta y equipo a la UBR

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RIOVERDE.- Dotan de equipo y herramientas a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de electroterapia y aire acondicionado, para mejorar la atención que se ofrece a pacientes que acuden a terapias de rehabilitación.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Amintha Ivette Martínez Aguilar, dio a conocer que se sigue trabajando en beneficio de la UBR, para ofrecer mejores terapias de recuperación a pacientes.

Mencionó que se entregaron las herramientas necesarias para que los terapeutas puedan realizar mejor su trabajo, en beneficio de los pacientes que acuden a la UBR.

Se entregaron equipos de electroterapia, que son utilizados en los procesos de rehabilitación física.

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También se entregaron aires acondicionados, para las diversas áreas de la institución.

La Unidad Básica también atiende a pacientes de Rayón y Alaquines, que requieren este servicio para recuperar su salud.