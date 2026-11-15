Dan reconocimiento al Escuadrón AVE

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RIOVERDE.- Los integrantes del Escuadrón AVE recibieron reconocimiento tras 5 años de trabajo brindando atención a casos de emergencia.

El Escuadrón de Atención a Víctimas Especiales (AVE) ha acudido a las diversas llamadas de auxilio de personas que han sufrido violencia, despojo de sus bienes y apoyo, sobre todo a los grupos más vulnerables.

Para conmemorar el quinto aniversario del Escuadrón, se llevó a cabo una semana de actividades, cerrando con broche de oro con la entrega de reconocimientos a cada uno de los 33 integrantes que conforman el Escuadrón.

En el evento estuvo presente el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la secretaria de Comunicaciones y Transportes Aracely Martínez Acosta y la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, quien dio a conocer que Rioverde se colocó en el Centro de Prevención y el cuidado de las familias, con la convicción de que ningún hogar debe de enfrentar solo situaciones de violencia.

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